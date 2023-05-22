



В Южной Корее преступники месяц тайно копали тоннель к нефтепроводу

Как сообщает Oddity Central, в Южной Корее банда из восьми человек тайно выкопала десятиметровый тоннель в нефтепровод. Чтобы осуществить свой план, преступники арендовали целый отель за 4,5 миллиона вон в месяц в городе Чхонджу, провинция Чхунчхон-Пукто, возле которого проходит нефтепровод. Сразу после заселения они закрыли здание и начали копать тоннель в подвале. Чтобы не привлекать внимания громкими звуками, использовались только лопаты и кирки.



Приблизительно через месяц злоумышленникам удалось вырыть почти 10-метровый тоннель и подобраться к нефтепроводу. Им оставалось продвинуться всего на 30 сантиметров, когда в гостиницу налетела полиция. Все, кто был в здании, были арестованы. В ходе расследования преступники признались, что собирались продавать ворованную нефть на двух автозаправочных станциях.



Предполагается, что преступление организовал бывший сотрудник корейской государственной компании-оператора нефтепровода Daehan Oil Pipeline Corporation. Его уволили за попытку кражи нефти из другого нефтепровода.



Тоннель, вырытый злоумышленниками, был укреплен деревом и проходил под шоссе, по которому ежедневно проезжают около 66 тысяч автомобилей. Теперь власти должны засыпать тоннель, не повредив фундамент здания