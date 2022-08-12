



В Южной Корее помиловали вице-президента Samsung

Президент Южной Кореи объявил о помиловании вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна, который был ранее обвинен в ряде преступлений.



Как сообщает CNN, Ли Чжэ Ёна дважды отправляли в тюрьму, но с прошлого года он был освобожден условно-досрочно. Так, в 2017 году он был приговорен к пяти годам тюремного заключения за растрату и взяточничество. Снова за решетку Ли Чжэ Ён попал в 2021 году, когда его снова признали виновным в тех же преступлениях.



Помилование положило конец пятилетнему запрету для Ли Чжэ Ёна занимать официальную должность в Samsung. На этой новости акции компании в Сеуле выросли на 1%.