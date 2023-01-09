



В Южно-Сахалинске мощный пожар разрушил бизнес-центр

Сейчас на месте работают спасатели. Об этом пишут российские СМИ.



Как рассказали очевидцы, огонь охватил верхнюю часть здания бизнес-центра – пламя распространилось с крыши до 3 этажа. Внутри обрушилась лестница. По словам местных жителей, ветер несет дым на роддом, расположенный рядом. На месте происшествия работают врачи и пожарные.



Предварительно, на 4 этаже бизнес-центра огонь охватил шторы и мебель. После этого пламя стремительно начало спускаться вниз и в результате этого обрушилась лестница между 4 и 3 этажами.



Слышны громкие взрывы и треск. Вероятно, выбивает оконные стекла. На 4 этаже и на крыше их уже нет.

“Досталось и столовой внизу”,– говорят очевидцы.



Полицейские перекрыли несколько улиц, чтобы обеспечить пожарным доступ к воде.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Из здания эвакуировали 30 человек.