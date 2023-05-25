



В ЮАР задержан самый разыскиваемый преступник, причастный к геноциду в Руанде

В Южной Африке арестовали Фульгенса Каишему, обвиняемого в причастности к убийствам тысяч людей в Руанде 29 лет назад.



Главный прокурор трибунала, который занимается поиском беглецов, сообщил, что самый разыскиваемый преступник был арестован в ходе совместной операции властей ЮАР и прокурорской группы.



Отмечается, что Каишема организовал убийство более 2 тысяч беженцев тутси - женщин, мужчин, детей и стариков - в католической церкви Ньянге во время геноцида. Он скрывается от правосудия с 2001 года.



Трибунал утверждает, что Каишема принимал непосредственное участие в "планировании и исполнении этой резни".



В обвинительном заключении говорится, что он купил бензин и облил им церковь, чтобы сжечь находившихся там беженцев.



Каишема и другие лица также обвиняются в использовании бульдозера, чтобы разрушить церковь после пожара, в то время как беженцы все еще находились внутри.



События в Ньянзе были одним из самых жестоких проявлений геноцида, во время которого в течение 90 дней убили примерно 800 000 тутси и умеренных хуту.



За информацию о Каишеме и других беглецах, которых разыскивают за совершение геноцида в Руанде, программа США предложила до 5 000 000 долларов.



26 мая Каишема должен предстать перед судом в Кейптауне, где ему будет предъявлено обвинение.



Во время геноцида 1994 года в Руанде военизированные формирования хуту и гражданские лица убили огромное количество представителей этнического меньшинства тутси: мужчин, женщин и детей, многие из которых были их соседями до начала конфликта.



Убийства прекратились через 100 дней, когда войска Патриотического фронта Руанды (ПФР) разгромили повстанцев хуту и установили контроль над страной.