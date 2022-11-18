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В ЮАР продлили арест бандита, взорвавшего обменник в Тель-Авиве
18.11.2022 14:14 Алина Груднева

В ЮАР продлили арест бандита, взорвавшего обменник в Тель-Авиве

Суд в Йоханнесбурге продлил срок содержания Янива Бен Симона под стражей до понедельника.

 
Об этом сообщает "Аруц Шева".
 
В его доме в ходе обыска изъяли 19 единиц оружия различных видов, 3 угнанных мотоцикла и большое количество кокаина. Расследование продолжается.
 
Напомним, что "один из самых разыскиваемых" израильских бандитов был арестован в ходе рейда в Южной Африке 17 ноября. 
 
Бен Симон подозревался в причастности к преступному нападению на улице Иехуда Халеви в Тель-Авиве в 2003 году, где погибли три невинных гражданина.

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