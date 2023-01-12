В Японии столкнулись сразу 20 автомобилей: много пострадавших – видео
Пострадали не менее 15 человек. Жуткие кадры с места ДТП обнародовали в соцсетях.
Масштабное ДТП произошло около 9:30 утра по местному времени 12 января в префектуре Нара. По данным штаб-квартиры полиции, грузовик столкнулся с очередью автомобилей, ожидавших сигнал светофора у выезда с автомагистрали Кейнава в городе Кашихара.
Всего в результате ДТП повреждено около 20 автомобилей. Дороги вокруг места событий перекрыли, продолжаются спасательные работы. На обнародованных кадрах видны сильные повреждения автомобилей.
“По данным ассоциации пожарных префектуры, по меньшей мере 15 человек пострадали, но большинство из них получили незначительные травмы”, – сообщается в японских СМИ.
Также уточняется, что около десяти человек были доставлены в больницу. Они находятся в сознательном состоянии. Заметим, что о погибших не сообщали.
【奈良 京奈和道の出口付近で約20台関係する事故 約10人搬送】https://t.co/ztUsR4Pgmv— NHKニュース (@nhk_news) January 12, 2023
奈良県警察本部によりますと12日午前10時前、奈良県橿原市の京奈和自動車道の新堂ランプの出口付近で信号待ちをしていた車の列に大型車が追突しました。#nhk_video pic.twitter.com/LJbsFkxTws