



В Японии столкнулись сразу 20 автомобилей: много пострадавших – видео

Пострадали не менее 15 человек. Жуткие кадры с места ДТП обнародовали в соцсетях.



Масштабное ДТП произошло около 9:30 утра по местному времени 12 января в префектуре Нара. По данным штаб-квартиры полиции, грузовик столкнулся с очередью автомобилей, ожидавших сигнал светофора у выезда с автомагистрали Кейнава в городе Кашихара.



Всего в результате ДТП повреждено около 20 автомобилей. Дороги вокруг места событий перекрыли, продолжаются спасательные работы. На обнародованных кадрах видны сильные повреждения автомобилей.



“По данным ассоциации пожарных префектуры, по меньшей мере 15 человек пострадали, но большинство из них получили незначительные травмы”, – сообщается в японских СМИ.



Также уточняется, что около десяти человек были доставлены в больницу. Они находятся в сознательном состоянии. Заметим, что о погибших не сообщали.