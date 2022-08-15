



В Японии пьяный полицейский потерял документы с личной информацией 400 людей

Полицейский из Японии потерял документы 400 человек, в том числе и подозреваемого, после посиделок в баре.



Согласно информации Kyodo News, инцидент произошел 12 августа. Следователь со своими коллегами пошел выпивать в бар. После застолья он отправился провожать своих сослуживцев на вокзал, а потом отправился домой пешком, но дойти ему не удалось.



По пути он уснул на улице, а очнулся только на утро 13 августа. После пробуждения он обнаружил, что при нем нет сумки с рабочими документами.



Позже выяснилось, что утерянные документы содержат личную информацию – дату рождения подозреваемого, домашний адрес и место работы. Также там была информация еще 400 людей.



Правоохранители уже установили, что этими материалами никто не злоупотребил.