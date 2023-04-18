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В Японии потерпел крушение самолет береговой охраны
18.04.2023 20:01 Наталья Богинская

В Японии потерпел крушение самолет береговой охраны

Самолет береговой охраны Японии разбился во время учений на юго-западе Японии во вторник, 18 апреля. Об этом сообщает NHK.

Двое находившихся на борту членов экипажа получили незначительные травмы. Они были госпитализированы в больницу в городе Уса.
Представители береговой охраны заявили, что небольшой самолет вылетел из аэропорта Китакюсю около 09:15 утра, а затем упал в поле в городе Уса, префектура Оита, вскоре спустя 10 часов утра.

Сообщается, что в самом самолете находились капитан борта  и стажер.

В настоящее время сотрудники береговой охраны выясняют обстоятельства инцидента.

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