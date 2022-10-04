



В Японии объвили воздушную тревогу после запуска ракеты КНДР

Северная Корея сегодня ночью, во вторник, запустила баллистическую ракету по территории Японии. Ракета не приземлилась на территории страны и, по всей видимости, упала в Тихий океан. Во время запуска в стране был активирован режим чрезвычайной ситуации, и правительство призвало жителей нескольких районов пройти в убежища.



Это первый случай с 2017 года, когда Северная Корея запустила ракету по Японии. В ответ на запуск Соединенные Штаты заявили, что "решительно осуждают" действия Северной Кореи. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан проконсультировался с японскими официальными лицами о "возможных ответных действиях" после запуска.



Согласно официальным источникам в Южной Корее, это ракета средней дальности, которая успела преодолеть расстояние около четырех тысяч километров и упала в Тихом океане. Министр обороны Японии заявил, что не исключает контратаки, а премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил после запуска, что "решительно осуждает варварские действия" Северной Кореи, и призвал другие страны поддержать позицию Японии.

