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В Японии мужчина устроил самосожжение перед офисом премьера
21.09.2022 06:19 Алина Груднева

В Японии мужчина устроил самосожжение перед офисом премьера

В Японии протестующий поджег себя возле офиса премьер-министра в Токио.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
Мужчина протестовал против решения провести государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
 
Протестующий потерял сознание, когда поджег себя. Также пострадал сотрудник полиции, пытавшийся потушить огонь. Их доставили в больницу.
 
Похороны Абэ назначены на 27 сентября. Протесты против церемонии участились после того, как были выявлены связи между партией покойного премьер-министра и скандальной религиозной организацией "Церковь объединения".

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