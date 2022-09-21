



В Японии мужчина устроил самосожжение перед офисом премьера

В Японии протестующий поджег себя возле офиса премьер-министра в Токио.

Об этом сообщает Reuters.

Мужчина протестовал против решения провести государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Протестующий потерял сознание, когда поджег себя. Также пострадал сотрудник полиции, пытавшийся потушить огонь. Их доставили в больницу.

Похороны Абэ назначены на 27 сентября. Протесты против церемонии участились после того, как были выявлены связи между партией покойного премьер-министра и скандальной религиозной организацией "Церковь объединения".