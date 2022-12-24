



В Японии из-за сильного снега погибли 13 человек

В Японии в результате сильного снегопада на севере страны погибли 13 человек.



Об этом сообщает Reuters.



По данным издания, более 80 получили ранения, свыше 10 тысяч домов остались без электричества.



Метеорологическое агентство предупредило, что может выпасть до 60 сантиметров осадков.



По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, к вечеру субботы более 30 человек получили тяжелые ранения и более 50 - легкие травмы. По данным NHK, движение поездов и самолетов было нарушено.

