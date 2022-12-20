



В Японии фиксируют рекордные снегопады

Рекордные снегопады за 24-часовой период были отмечены в японских префектурах Фукусима и Ниигата. Метеорологи призывают проявлять бдительность на случай возможного влияния скопившегося снега и гололеда на работу общественного транспорта, а также отключений электричества и схода лавин.



Метеорологическое управление сообщает, что снег продолжает идти в регионах Тохоку и Хокурику. По данным на 5 часов вечера понедельника, высота снежного покрова в деревне Окура в префектуре Ямагата достигала примерно 2,2 метра, а в городе Уонума в префектуре Ниигата – более 1,8 метра.



В городе Тадами в префектуре Фукусима за 24-часовой период выпало рекордное количество снега - 110 сантиметров. В городе Нагаока в префектуре Ниигата за 24 часа выпало 89 сантиметров снега, что является самым большим показателем для декабря.



Ожидается, что снегопады продолжатся вдоль побережья Японского моря от северной до западной части страны. По прогнозам, за 24-часовой период по вечер вторника в префектуре Ниигата и регионе Тохоку выпадет до 50 см. снега, а в регионе Хокурику – 35 см.