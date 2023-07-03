



В Японии эвакуация из-за ливней затронет несколько миллионов человек

В Японии на фоне непрерывных обильных ливней власти южного региона Кюсю выпустили предупреждение об эвакуации для многих районов. Об этом сообщает утром в понедельник, 3 июля, японский телеканал NHK.



Риск оползней вырос до крайне высокого в префектурах Кумамото, Фукуока, Оита, Миядзаки, Сага и Ямагути, отмечено в сообщении. Сообщается, что возможная эвакуация затронет почти два миллиона жителей Запада Японии.



Соответствующее распоряжение получили около 115 тысяч человек в городе Куруме в юго-западной префектуре Фукуока и 360 тысяч человек в городе Кумамото в одноименной префектуре.



В результате непогоды в ряде районов была повреждена инфраструктура. Так, в префектуре Ямагути на Западе Японии из-за сильного ливня было нарушено железнодорожное сообщение, а в городе Мине наводнение разрушило железнодорожный мост через реку.



Юго-запад Японии каждое лето сталкивается с обильными ливнями, приводящими к разливам рек, подтоплениям значительных территорий, масштабным оползням и человеческим жертвам. Национальная метеорологическая служба в Токио предостерегает, что ливни будут продолжаться и 4 июля.