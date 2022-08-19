



В Японии автомобиль врезался в группу детей

Легковой автомобиль врезался в группу воспитанников детского сада в городе Гиннован в японской префектуре Окинава.



Об этом сообщает японский телеканал NHK.



Авария произошла около 9:20 часов утра (по местному времени). Автомобиль, за рулем которого находилась 21-летняя девушка, сбил многоместную тележку, предназначенную для транспортировки детей.



Как сообщается, семеро детей были доставлены в больницу.



Полиция арестовала девушку, сидящую за рулем автомобиля. Проходит расследование инцидента.