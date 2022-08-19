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В Японии автомобиль врезался в группу детей
19.08.2022 09:31 Ольга Белозерова

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Легковой автомобиль врезался в группу воспитанников детского сада в городе Гиннован в японской префектуре Окинава.

Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Авария произошла около 9:20 часов утра (по местному времени). Автомобиль, за рулем которого находилась 21-летняя девушка, сбил многоместную тележку, предназначенную для транспортировки детей. 

Как сообщается, семеро детей были доставлены в больницу.

Полиция арестовала девушку, сидящую за рулем автомобиля. Проходит расследование инцидента. 

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