



В Японии агрессивный дельфин укусил еще двух человек

В Японии агрессивный дельфин укусил еще двух пловцов.



Местные СМИ сообщили, что один мужчина был укушен за обе руки в четверг утром. Позже в этот же день стало известно о втором нападении - мужчина получил травмы пальцев на левой руке. Оба инцидента произошли на пляже Кошино в городе Фукуи.



Как отмечает ВВС, японские официальные лица считают, что один и тот же дельфин несет ответственность как минимум за шесть нападений, произошедших этим летом.



Вдоль пляжа, где произошли нападения, были установлены ультразвуковые передатчики, чтобы отпугнуть дельфинов высокочастотными шумами. Также власти предупредили пловцов о возможной опасности.



Дельфины обычно не агрессивны по отношению к людям, враждебность по отношению к пловцам не является чем-то необычным.