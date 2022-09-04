



В Якутии поезд сошел с рельс: возможно диверсия

В России сошел с рельс поезд и 15 грузовых вагонов. Инцидент произошел в якутской части Сибири.



Сообщается, что состав перевернулся в результате масштабного повреждения путей на Амуро-Якутской железнодорожной магистрали



"Сошли с рельс 15 вагонов. Погибших, пострадавших нет. Имеется повреждение путей на протяжении 300 метров. Всего в составе 53 вагона", - сообщают спасатели.



Украинский активист Сергей Стерненко в своем Twitter намекнул, что поезд мог сойти с рельсов в результате диверсии, организованной партизанами.



"В Якутии благодаря неизвестным добрым людям с рельсов сошел железнодорожный состав с топливом. Интересно, как же это произошло?" - написал он.

