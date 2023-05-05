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В Якутии неделю не могут вытащить из реки фуру с грузом на миллионы
05.05.2023 15:25 Алина Груднева

В Якутии неделю не могут вытащить из реки фуру с грузом на миллионы

В Якутии неделю не могут вытащить из реки Индигирка фуру с грузом, стоимость которого оценивается в шесть миллионов рублей.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на возмущенного хозяина "Камаза" по имени Сергей.

Фура с 30 тоннами продуктов провалилась в реку еще 29 апреля, а вытаскивать ее не торопятся. Как пояснили в диспетчерской службе в комментарии "РИА Новости", вывезти машину из воды не могут, поскольку используемые зимой дороги в регионе уже закрыты.

Возмущенный ситуацией владелец машины отметил, что дал ее в пользование своему знакомому под его ответственность.

"Там рядом, в пяти километрах, есть прииск. У них вся техника есть. Им что, трудно было пригнать и выдернуть? На полдня делов-то. У нее изначально просто задние колеса прицепа провалились. Можно было простыми машинами вытащить: одной поддержать, другой выдернуть, дальше сам выехал бы. Но даже за деньги отказались. А теперь уже неделю лежит, вода прибывает и обмывает все", - сказал Сергей.

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