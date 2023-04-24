



В ВОЗ уволен менеджера в связи с сексуальными домогательствами

Всемирная организация здравоохранения уволила менеджера своей штаб-квартиры в Женеве после расследования, вызванного жалобой британского государственного врача на сексуальные домогательства, подтвердил официальный представитель в понедельник.



“Доктор Темо Ваканивалу был уволен из ВОЗ после обнаружения в отношении него сексуальных домогательств и соответствующего дисциплинарного процесса”, — заявила официальный представитель ВОЗ Марсия Пул в ответе по электронной почте агентству Reuters.



