



В Восточном Иерусалиме конфисковали 20 старинных монет

Монета Матиаса Антигона, одного из последних царей Хасмонеев, была изъята в ходе совместной операции, проведенной сегодня ночью полицейскими Иерусалимского округа совместно с инспекторами отдела по предотвращению грабежей Управления древностей, в доме в районе Сильван в Восточном Иерусалиме.



В ходе обыска у подозреваемого местного жителя, была обнаружена 21 старинная монета. Артефакты были переданы в Управление древностей для расследования по подозрению в краже древностей, хранении археологических предметов с нарушением закона и попытке торговли древностями.



Управление древностей заявило, что это древние бронзовые монеты разных периодов, от римского до мусульманского, которые якобы были незаконно извлечены из мест древностей в районе Иерусалима с помощью металлоискателей.

