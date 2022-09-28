



В восточном Иерусалиме арестованы четыре участника беспорядков

Двое жителей Восточного Иерусалима, 18 и 22 лет, были арестованы по подозрению в том, что они бросали камни в полицейских.



Подозреваемые задержаны и доставлены в полицию для допроса.



Кроме того, двое подозреваемых были арестованы по подозрению в причастности к беспорядкам в Торе, включавшим бросание камней и запуск фейерверков.



Жертв и повреждений в результате инцидента нет. Остальных участников беспорядков разогнали подразделения охраны правопорядка.



В полиции заявили, что "в настоящее время силы безопасности работают в этом районе и в Иссавии для поддержания общественного порядка".

