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В восточном Иерусалиме арестованы четыре участника беспорядков
28.09.2022 23:12 Евгения Маркова

В восточном Иерусалиме арестованы четыре участника беспорядков

Двое жителей Восточного Иерусалима, 18 и 22 лет, были арестованы по подозрению в том, что они бросали камни в полицейских. 

Подозреваемые задержаны и доставлены в полицию для допроса. 

Кроме того, двое подозреваемых были арестованы по подозрению в причастности к беспорядкам в Торе, включавшим бросание камней и запуск фейерверков. 

Жертв и повреждений в результате инцидента нет. Остальных участников беспорядков разогнали подразделения охраны правопорядка.

В полиции заявили, что "в настоящее время силы безопасности работают в этом районе и в Иссавии для поддержания общественного порядка".
 

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