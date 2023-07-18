



В Воронежской области расстреляли боевиков ЧВК Вагнер



Расстрелянными в Хохольском районе возле трассы Воронеж – Луганск военными оказались бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом во вторник, 18 июля, сообщил telegram-канал Baza. Мужчин якобы убили за отказ участвовать в мятеже.



По данным канала, подозреваемого в убийстве задержали накануне. Им оказался 25-летний уроженец Киргизии Ярослав Шеховцов. Во время допроса он рассказал, что сам является бойцом ЧВК «Вагнер» и признался, что мужчины были убиты 24 июня за отказ участвовать в мятеже.



В ближайшее время Шеховцову изберут меру пресечения. Личности убитых военных не установлены.



Трупы двух военных с огнестрельными ранениями нашли неподалёку от села Оськино. Документов при убитых не было, рядом обнаружили полный оружия УАЗ. Возбуждено уголовное дело.