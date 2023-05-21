



В Воронеже возле электростанции вспыхнул масштабный пожар

Днем, 21 мая, в районе воронежской электростанции вспыхнул пожар.



Местные паблики пишут, что в некоторых районах российского города пропали свет и вода.



На место происшествия прибыли пожарные, которые пытаются потушить возгорание. В небо вздымается черный столб дыма.



Согласно сообщениям, до пожара "раздался грохот". Уточняют, что сейчас тушат трансформатор на территории одного из заводов города.

