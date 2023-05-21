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В Воронеже возле электростанции вспыхнул масштабный пожар
21.05.2023 17:25 Алина Груднева

В Воронеже возле электростанции вспыхнул масштабный пожар

Днем, 21 мая, в районе воронежской электростанции вспыхнул пожар.

Местные паблики пишут, что в некоторых районах российского города пропали свет и вода.

На место происшествия прибыли пожарные, которые пытаются потушить возгорание. В небо вздымается черный столб дыма.

Согласно сообщениям, до пожара "раздался грохот". Уточняют, что сейчас тушат трансформатор на территории одного из заводов города.
 

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