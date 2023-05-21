В Воронеже возле электростанции вспыхнул масштабный пожар
Днем, 21 мая, в районе воронежской электростанции вспыхнул пожар.
Местные паблики пишут, что в некоторых районах российского города пропали свет и вода.
На место происшествия прибыли пожарные, которые пытаются потушить возгорание. В небо вздымается черный столб дыма.
Согласно сообщениям, до пожара "раздался грохот". Уточняют, что сейчас тушат трансформатор на территории одного из заводов города.
Черный дым в районе воронежской электростанции— Activatica (@Activatica) May 21, 2023
В нескольких ТЦ нет электричества и воды. В части города не работают светофоры, а перед началом инцидента был слышен грохот.
На данный момент пожарные заняты тушением трансформатора на территории одного из заводов города.#воронеж pic.twitter.com/kOcNAJ9a14