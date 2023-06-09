



В Воронеже упал беспилотник: Два человека ранены – фото

В Воронеже упал беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.



“По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте”, – заявил губернатор.



Согласно данным Гусева, ранены два человека.

