В Воронеже упал беспилотник: Два человека ранены – фото
В Воронеже упал беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.
“По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте”, – заявил губернатор.
Согласно данным Гусева, ранены два человека.
Два человека ранены после падения БПЛА в Воронежеhttps://t.co/kCKGN7Pj4e#Воронеж #БПЛА #Россия #СВО #Russian pic.twitter.com/BCFrnwVBwR— Радио "Мир" Беларусь (@RadioMirBelarus) June 9, 2023