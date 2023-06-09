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дрон
09.06.2023 11:07 Евгения Маркова

В Воронеже упал беспилотник: Два человека ранены – фото

В Воронеже упал беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

“По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте”, – заявил губернатор.

Согласно данным Гусева, ранены два человека.
 

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