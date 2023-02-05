



В Воронеже разыскивают дезертировавших мобилизованных

Шестеро мобилизованных сбежали в Воронежской области. Они сошли с поезда. Из-за сбежавших усиливают посты ДПС в Москве и Подмосковье.



По информации «Базы», военнослужащие вышли из поезда в Воронеже без разрешения командования. Где они находятся сейчас — неизвестно. Ориентировки на них отправили в областные отделения полиции. Кроме того из-за сбежавших мобилизованных в Москве и Подмосковье усилили наряды ДПС.



По сведениям полиции, часть военнослужащих могли уехать в сторону Москвы на белом такси «Фольксваген Поло».