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В Воронеже разыскивают дезертировавших мобилизованных
05.02.2023 12:36 Аркадий Бочаровский

В Воронеже разыскивают дезертировавших мобилизованных

Шестеро мобилизованных сбежали в Воронежской области. Они сошли с поезда. Из-за сбежавших усиливают посты ДПС в Москве и Подмосковье.

По информации «Базы», военнослужащие вышли из поезда в Воронеже без разрешения командования. Где они находятся сейчас — неизвестно. Ориентировки на них отправили в областные отделения полиции. Кроме того из-за сбежавших мобилизованных в Москве и Подмосковье усилили наряды ДПС.

По сведениям полиции, часть военнослужащих могли уехать в сторону Москвы на белом такси «Фольксваген Поло».

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