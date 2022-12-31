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В волгоградской области упал "неизвестный летательный объект"
31.12.2022 13:02 Аркадий Бочаровский

В волгоградской области упал "неизвестный летательный объект"

Упавшие обломки «неизвестного объекта» были обнаружены возле села Ильмень в Руднянском районе Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу поселения Владимира Плющенко.

«Информация скудная. Какие-то обломки нашли, а что за обломки, не можем сказать. Территория оцеплена, жертв нет. Это довольно далеко, километрах в 15 от сельского поселения, в полях. Без разрушений. Что упало, кто упал, не можем сказать. Было заявление в полицию написано, оцепили, ждут военных», — сказал Плющенко.

По словам главы, обломки нашли местные жители, очевидцев самого момента падения нет.
По данным экстренных служб, обломки были уничтожены саперами.

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