



В волгоградской области упал "неизвестный летательный объект"

Упавшие обломки «неизвестного объекта» были обнаружены возле села Ильмень в Руднянском районе Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу поселения Владимира Плющенко.



«Информация скудная. Какие-то обломки нашли, а что за обломки, не можем сказать. Территория оцеплена, жертв нет. Это довольно далеко, километрах в 15 от сельского поселения, в полях. Без разрушений. Что упало, кто упал, не можем сказать. Было заявление в полицию написано, оцепили, ждут военных», — сказал Плющенко.



По словам главы, обломки нашли местные жители, очевидцев самого момента падения нет.

По данным экстренных служб, обломки были уничтожены саперами.