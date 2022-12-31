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В волгоградской области упал еще один “объект”
31.12.2022 16:17 Аркадий Бочаровский

В волгоградской области упал еще один “объект”

Два частных дома повреждены из-за падения металлических обломков под Волгоградом. Об этом сообщил глава Жирновского района области Александр Шевченко.

Местные СМИ опубликовали видеозапись падения неизвестного объекта, голос за кадром называет его ракетой и беспилотником.

Власти пока не говорят, что именно за объект упал, но уверяют, что пострадавших нет. «Упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало два жилых дома, в результате падения никто не пострадал»,— сказал Шевченко.

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