



В волгоградской области упал еще один “объект”

Два частных дома повреждены из-за падения металлических обломков под Волгоградом. Об этом сообщил глава Жирновского района области Александр Шевченко.



Местные СМИ опубликовали видеозапись падения неизвестного объекта, голос за кадром называет его ракетой и беспилотником.



Власти пока не говорят, что именно за объект упал, но уверяют, что пострадавших нет. «Упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало два жилых дома, в результате падения никто не пострадал»,— сказал Шевченко.