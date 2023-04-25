



В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ

В Волгоградской области России потерпел крушение вертолет экстренной медицинской помощи, погиб пилот. Об этом сообщает российское издание "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы региона, Следком РФ в Telegram.



По информации издания, вертолет разбился за пределами жилых массивов, когда возвращался на базу. На борту вертолета не было пассажиров, пилот погиб на месте.



Следком РФ сообщил, что упавший вертолет марки "Ансат", а также тело 56-летнего пилота обнаружили ранним утром 25 апреля вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области.



Следователи устанавливают обстоятельства падения вертолета.