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В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
25.04.2023 10:09 Евгения Маркова

В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ

В Волгоградской области России потерпел крушение вертолет экстренной медицинской помощи, погиб пилот. Об этом сообщает российское издание "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы региона, Следком РФ в Telegram.

По информации издания, вертолет разбился за пределами жилых массивов, когда возвращался на базу. На борту вертолета не было пассажиров, пилот погиб на месте.

Следком РФ сообщил, что упавший вертолет марки "Ансат", а также тело 56-летнего пилота обнаружили ранним утром 25 апреля вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области.

Следователи устанавливают обстоятельства падения вертолета.

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