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В Волгоградской области разбился российский бомбардировщик Су-24
12.09.2023 21:39 Раиса Вовк

В Волгоградской области разбился российский бомбардировщик Су-24

Во вторник, 12 сентября, в Волгоградской области потерпел крушение бомбардировщик россиян Су-24.

По данным Telegram-каналов, самолет разбился возле хутора Лошки, который находится в 100 километрах от Волгограда. На борту находились два члена экипажа.

В сети уточняют, что вылет бомбардировщика был якобы учебным и на борту не было боеприпасов. Спасатели занимаются поисками пилотов, поскольку неизвестно, успели ли они катапультироваться.

Позже Минобороны России официально сообщило, что "при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24".

Полет совершался без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Стоит заметить, что Су-24 - российский тактический бомбардировщик. Он предназначен для того, чтобы наносить ракетные и бомбовые удары, и может бить по наземным и надводным целям. Су-24 также способен нести тактические ядерные заряды.

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