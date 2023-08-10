



В Волгограде жена военного заморила голодом 9-месячного ребенка

Краснооктябрьский районный суд Волгограда арестовал местную жительницу, которую подозревают в убийстве 9-месячного сына. Об этом сообщила пресс-служба судов Волгограда.



По версии следствия, 3 августа женщина ушла из квартиры на несколько дней, оставив ребенка лежать на полу. Утверждается, что все это время он был лишен питания и воды, в результате чего умер. Тело ребенка 7 августа обнаружила его бабушка. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетнего, а подозреваемую задержали.



В суде женщина сообщила, что проблемы у нее начались из-за того, что муж уехал воевать в Украину.



“Я чувствовала себя брошенной, никакой помощи не было. Я бы хотела вернуть все обратно”, – сказала она.



На кадрах оперативной съемки, опубликованных СК, женщина признается, что оставила ребенка дома одного “с целью убийства”. В семье есть еще двое детей – трех и пяти лет. Сейчас они находятся с бабушкой. Муж обвиняемой вернулся домой после того, как стало известно о смерти ребенка.



“Меня родные вызвали, на службе по семейным обстоятельствам отпустили”, – объяснил он.



Соседи подозреваемой сообщили, что не знают, где работает женщина.



“Такое чувство, что нигде. Она только в магазин за пивом ходила и обратно. Мы ее практически не видим. Музыка у нее постоянно долбит, будто там гулянка какая-то, но компаний больших мы не видели, только одну подругу. Но музыка каждый день на всю громкость. Сутками слушаем этот долбеж, как по барабану. Как же там ребенок вообще жил?” – возмущены они.