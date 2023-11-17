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В Волгограде произошел взрыв на заводе по производству радиаторов
17.11.2023 10:36 Mignews

В Волгограде произошел взрыв на заводе по производству радиаторов

В Волгограде (РФ) произошел взрыв на заводе по производству радиаторов. Российские паблики сообщают, что речь идет о предприятии "Форте Пром ГмбХ". По предварительным данным, 2 человека ранены.

Предварительно, на заводе воспламенилось скопление алюминиевой пыли в одном из помещений предприятия.

В настоящее время этот завод является одним из крупнейших  предприятий по производству радиаторов на россии. Технологическое оснащение завода включает 13 современных литьевых комплексов, три итальянские линии механической обработки, две высокопроизводительные автоматические линии покраски туннельного типа.  

 

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