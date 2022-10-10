



В Вифлееме обстреляли отель, в конференц-зале которого были еврейские символы

Неизвестные открыли огонь по отелю в Вифлееме после того, как в сети появились кадры, показывающий Звезду Давида и Менору в его конференц-зале.



В понедельник неизвестные открыли огонь по гостинице "Вифлеем" в одноименном городе в Иудее после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором на сцене конференц-зала были расположены картонные фигуры звезды Давида и Меноры.



Палестинская полиция прибыла на место вскоре после стрельбы. В результате обстрела повреждены несколько комнат на верхних этажах, о пострадавших не сообщается.



Видео с еврейскими символами вызвало споры после того, как оно было опубликовано ранее в понедельник гостем отеля, который случайно зашел в конференц-зал.



Ильяс аль-Арджа, менеджер отеля, сообщил журналистам, что еврейские символы были установлены не израильскими поселенцами, празднующими Суккот, как утверждали некоторые, а группой филиппинских туристов, которые не получили согласие администрации отеля.



"Группа из 300 филиппинцев приехала в отель на 8 дней и попросила в четверг устроить вечеринку. Менеджмент отеля согласился, и группа начала готовить зал. После того, как зал был подготовлен к вечеринке, меня удивило присутствие Звезды Давида и Меноры. Я выступил против этого и попросил их убрать иудейские символы, что они и сделали", — сказал аль-Арджа.



В Вифлееме нет израильских поселений, и въезд в город для израильских граждан является незаконным, поскольку он находится в зоне А, полностью находящейся под управлением ПА.



Аль-Арджа обвинил человека, разместившего видео, в попытке "опорочить отель" и "посеять хаос", добавив, что лично выступает против всех действий, направленных на "нормализацию отношений с оккупацией".



После стрельбы среди полицейских у входа в отель смешалась группа вооруженных людей в балаклавах, солнцезащитных очках и нарукавных повязках с эмблемой "Бригад мучеников Аль-Аксы" — коалиции ополченцев, слабо связанных с правящей де-факто партией ФАТХ.



Один из участников группы, одетый в штатское, выступил с сообщением, которое, по его словам, было от имени ФАТХ: "Мы в ФАТХ отвергаем и осуждаем любые действия, которые свидетельствуют о нормализации, компромиссе или коленопреклонении. Вифлеем никогда никому не позволит устроить столь сомнительное торжество. Отсюда мы посылаем предупреждение всем, кто спрашивает себя, стоит ли устраивать праздник, нормализующий отношения с Израилем: мы ударим железным кулаком".



"Бригады мучеников Аль-Аксы" не взяли на себя ответственность за стрельбу.



Незадолго до стрельбы Министерство туризма и древностей Палестинской автономии публично объявило о закрытии конференц-зала и пообещало провести расследование причин присутствия еврейских символов в отеле "Вифлеем".