В Верхней Галилее выявлена зараженная бешенством собака
В Верхней Галилее выявлена собака, зараженная бешенством.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Израиля.
"На данный момент известно о двух людях, контактировавших с собакой", - сказано в сообщении.
Уточняется, что они получают профилактическое лечение от бешенства.
Министерство здравоохранения просит всех, кто контактировал с животным, или чьи питомцы это делали в период с 25 июля по 8 августа включительно, срочно обратиться к врачу и пройти профилактическое лечение.