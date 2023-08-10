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В Верхней Галилее выявлена зараженная бешенством собака
10.08.2023 20:20 Алина Груднева

В Верхней Галилее выявлена зараженная бешенством собака

В Верхней Галилее выявлена собака, зараженная бешенством.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Израиля.

"На данный момент известно о двух людях, контактировавших с собакой", - сказано в сообщении.

Уточняется, что они получают профилактическое лечение от бешенства.

Министерство здравоохранения просит всех, кто контактировал с животным, или чьи питомцы это делали в период с 25 июля по 8 августа включительно, срочно обратиться к врачу и пройти профилактическое лечение.
 

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