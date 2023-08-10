



В Верхней Галилее выявлена зараженная бешенством собака

В Верхней Галилее выявлена собака, зараженная бешенством.



Об этом сообщает Министерство здравоохранения Израиля.



"На данный момент известно о двух людях, контактировавших с собакой", - сказано в сообщении.



Уточняется, что они получают профилактическое лечение от бешенства.



Министерство здравоохранения просит всех, кто контактировал с животным, или чьи питомцы это делали в период с 25 июля по 8 августа включительно, срочно обратиться к врачу и пройти профилактическое лечение.

