



В Верхней Галилее обнаружена зараженная бешенством коза

Коза, зараженная бешенством, была найден в поселении Гуш-Халав в Верхней Галилее, сообщило Министерство здравоохранения.



"На данный момент нет известных людей, подвергшихся воздействию вируса. Всем, кто контактировал или чьи животные контактировали в районе происшествия с зараженным или бездомным животным, в период с 10 ноября по 24 ноября включительно, необходимо срочно обратиться в бюро здравоохранения в Цфате или в ближайшую к месту его жительства поликлинику, для рассмотрения вопроса о необходимости профилактического лечения. В выходные вам следует обратиться в отделение неотложной помощи в больнице", - говорится в заявлении Минздрава.

