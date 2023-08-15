



В Венгрии арестован израильтянин: названа причина

В Будапеште полиция арестовала 30-летнего гражданина Израиля.



По данным портала Ynet, израильтянина заподозрили в торговле наркотиками на музыкальном фестивале.



По предварительным данным, мужчина продал запрещеные вещества агенту, который действовал под прикрытием. Министерство иностранных дел подтверждает информацию относительно его ареста.



Уточняется, что инцидентом занимаются израильский консул в Будапеште и отдел по делам граждан за рубежом.



"Консул поддерживает связь с членами его семьи", - сообщили в израильском внешнеполитическом ведомстве.