



В Венесуэле у мужчины бутылка пива застряла в прямой кишке

В Венесуэле в больнице провели необычную операцию - медикам пришлось извлекать пивную бутылку из прямой кишки 79-летнего мужчины.

Об этом сообщает India Times.

По словам пациента, бутылку ему засунули в задний проход воры, расстроенные тем, что у него нет никаких ценностей, которые можно было бы украсть.

Мужчина прибыл в больницу Ла Овальера с сильной болью. Бутылка была обнаружена после серии рентгеновских снимков.

Пострадавшему пришлось лечь под нож, поскольку посторонний предмет был засажен так глубоко, что вручную его достать было невозможно.