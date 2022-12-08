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В Венесуэле у мужчины бутылка пива застряла в прямой кишке
08.12.2022 09:22 Алина Груднева

В Венесуэле у мужчины бутылка пива застряла в прямой кишке

В Венесуэле в больнице провели необычную операцию - медикам пришлось извлекать пивную бутылку из прямой кишки 79-летнего мужчины.

 
Об этом сообщает India Times.
 
По словам пациента, бутылку ему засунули в задний проход воры, расстроенные тем, что у него нет никаких ценностей, которые можно было бы украсть.
 
Мужчина прибыл в больницу Ла Овальера с сильной болью. Бутылка была обнаружена после серии рентгеновских снимков.
 
Пострадавшему пришлось лечь под нож, поскольку посторонний предмет был засажен так глубоко, что вручную его достать было невозможно. 

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