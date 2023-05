В Венеции в Гранд-канале вода стала зеленой: Власти начали расследование

Власти Венеции начали расследование после того, как в воскресенье вода в центральном канале города стала зеленым. Об этом пишет BBC.



Местные власти уже отобрали пробы воды и начали экстренное расследование. Причины изменения цвета пока не установлены.



Есть версии, что кто-то специально запачкал канал краской или что это протест экологических активистов. Многие пользователи социальных сетей поделились мнением, что изображения из Венеции напоминают им трюк аргентинского художника Николаса Гарсиа Урибура 1968 года, покрасившего воду Большого канала в зеленый цвет, чтобы повысить осведомленность об экологических проблемах.



Гранд-канал – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он окружен историческими постройками и является главной магистралью Венеции.

In #Venice,#Italy the water in the Grand Canal turned green for unknown reasons.

Specialists took the water for a sample and declared that this had never happened before. However, the police have a version that this could have happened due to the actions of eco-activists pic.twitter.com/LeJpYPdCyf