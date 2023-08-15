



В Вене разыскивают серийного убийцу бездомных людей

За последний месяц в австрийской столице произошли уже три жестоких нападения, которые похожи похожи между собой.



По информации правоохранителей, неизвестный нападает с ножом на бездомных людей прямо на улице в центре города.



Первый случай произошел утром 12 июля. Тело 56-летнего мужчины со следами ножевых ранений обнаружили на скамейке на набережной Дуная.



Спустя 10 дней в парке Венедигер-Ау в центре Вены неизвестный подкрался с ножом к спящей 51-летней бездомной женщине и ранил ее. Женщину спасло то, что она громко закричала.



Также в ночь на 9 августа на набережной Дуная нашли тяжелораненого 55-летнего бездомного мужчину, который позже скончался в больнице.



"Исходя из образа действий, мы считаем, что речь идет о серийном убийце", - цитирует представителя уголовной полиции столицы BILD.