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В Вене поиздевались над израильским флагом
27.08.2022 08:50 Ольга Белозерова

В Вене поиздевались над израильским флагом

Флаг со звездой Давида был сорван в результате акта вандализма в Вене на прошлой неделе.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на отчет Algemeiner.

Сообщается, что инцидент, произошедший в межконфессиональном центре Campus of Religions, был записан на камеру, а видео было затем размещено в TikTok.

На видео трое молодых людей взобрались на флагшток, сорвали флаг Израиля и тащили его, пока он не был уничтожен. 

Михаэль Людвиг, мэр Вены, заявил: "Акт вандализма, произошедший на строительной площадке Campus of Religions, недопустим".

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