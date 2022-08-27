В Вене поиздевались над израильским флагом
Флаг со звездой Давида был сорван в результате акта вандализма в Вене на прошлой неделе.
Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на отчет Algemeiner.
Сообщается, что инцидент, произошедший в межконфессиональном центре Campus of Religions, был записан на камеру, а видео было затем размещено в TikTok.
На видео трое молодых людей взобрались на флагшток, сорвали флаг Израиля и тащили его, пока он не был уничтожен.
Михаэль Людвиг, мэр Вены, заявил: "Акт вандализма, произошедший на строительной площадке Campus of Religions, недопустим".