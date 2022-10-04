В Великобритании женщину насмерть загрызли две домашние собаки
В Ливерпуле 60-летняя женщина погибла после нападения собак. Животные набросились на нее в ее доме, сообщает Mirror.
60-летняя владелица дома находилась дома, когда на нее напали 2 собаки. Животные загрызли женщину до смерти.
Разорванное тело обнаружили родственники погибшей и вызвали полицию.
Очевидцы сообщили, что в нападении принимали участие "по меньшей мере две собаки". Причина такой агрессии животных пока неизвестна.
Свыше 200 владельцев собак были привлечены к ответственности в Мерсисайде за нападения собак за последние пять лет.