



В Великобритании женщину насмерть загрызли две домашние собаки

В Ливерпуле 60-летняя женщина погибла после нападения собак. Животные набросились на нее в ее доме, сообщает Mirror.



60-летняя владелица дома находилась дома, когда на нее напали 2 собаки. Животные загрызли женщину до смерти.



Разорванное тело обнаружили родственники погибшей и вызвали полицию.



Очевидцы сообщили, что в нападении принимали участие "по меньшей мере две собаки". Причина такой агрессии животных пока неизвестна.



Свыше 200 владельцев собак были привлечены к ответственности в Мерсисайде за нападения собак за последние пять лет.