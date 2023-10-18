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В Великобритании спасли от насильника 13-летнюю девочку
18.10.2023 04:30 Катя Шульц

В Великобритании спасли от насильника 13-летнюю девочку

Шойкот Махмуд прибыл в Великобританию из Бангладеш по студенческой визе.

Через три дня после приезда он попытался изнасиловать девочку 13 лет, но был схвачен. При обвинении на месте задержания Шойкот сказал: “ Я не собирался ее насиловать. Я думал, что ей нравится. И я не знал, что ей 13 лет”.
 



 

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