



В Великобритании спасли от насильника 13-летнюю девочку

Шойкот Махмуд прибыл в Великобританию из Бангладеш по студенческой визе.



Через три дня после приезда он попытался изнасиловать девочку 13 лет, но был схвачен. При обвинении на месте задержания Шойкот сказал: “ Я не собирался ее насиловать. Я думал, что ей нравится. И я не знал, что ей 13 лет”.

