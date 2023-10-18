В Великобритании спасли от насильника 13-летнюю девочку
Шойкот Махмуд прибыл в Великобританию из Бангладеш по студенческой визе.
Через три дня после приезда он попытался изнасиловать девочку 13 лет, но был схвачен. При обвинении на месте задержания Шойкот сказал: “ Я не собирался ее насиловать. Я думал, что ей нравится. И я не знал, что ей 13 лет”.
Шойкот Махмуд из Бангладеш. Через три дня после приезда в Великобританию по студенческой визе он попытался изнасиловать девочку 13 лет. pic.twitter.com/Q7iTH5GWu3— 🔴 Подпоручик Киже (@Lt_Kizhe) October 16, 2023