



В Великобритании пилоты отказались сажать самолет из-за упрямой пассажирки

Чрезвычайно упрямая пассажирка рейса TUI Airways отказалась пристегивать ребенка во время полета и вынудила пилотов нарезать круги в небе, передает Manchester Evening News. В аэропорту нарушительницу уже ждали правоохранители. Самолет направлялся с греческого острова Кос в Манчестер 21 июня. Воздушное судно должно было вылететь в 13:25, но произошла неожиданная шестичасовая задержка. Все из-за пассажирки и ее ребенка.



“Перед тем, как мы взлетели, стюардессы проверили ремни безопасности. Одна из пассажирок просто отказалась пристегивать ребенка”, – рассказывает очевидец.



В конце концов женщину удалось уговорить, однако, перед приземлением история повторилась. Стюардессы доложили о ситуации пилотам, отказавшимся сажать самолет до тех пор, пока ребенок не будет пристегнут в соответствии с правилами безопасности. Самолет начал нарезать круги в небе.



“Пассажиры кричали, слились, говорили ей сесть и называли ее эгоисткой. Уговорить ее удалось только капитану воздушного судна. Как только мы приземлились, в самолет вошла полиция и женщину повели”, – добавил пассажир рейса.



После инцидента авиакомпания обнародовала заявление.



“Подтверждаем, что вчера рейс TOM2309 столкнулся с задержками из-за неприятного пассажира на борту. Безопасность наших клиентов и экипажа всегда является нашим высоким приоритетом, и мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к нарушениям порядка на наших рейсах. Полиция встретила женщину во время посадки. самолета. Мы хотели бы извиниться за доставленные неудобства и поблагодарить клиентов за их терпение и понимание”, – говорится в нем.