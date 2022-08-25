



В Великобритании десятки коров затоптали вегетарианку

В Великобритании стадо из 30 коров насмерть затоптало 55-летнюю женщину, которая, как выяснилось позже, была вегетарианкой.



Женщина гуляла с собакой, когда ее атаковали коровы. Как сообщает Manchester Evening News, тело пострадавшей обнаружили рядом с деревней Биллингсхерст.



Очевидцы бросились на помощь женщине, прежде чем прибыли полиция и медики. Жители, а затем и медики проводили сердечно-легочную реанимацию в течение часа в отчаянной попытке спасти женщину, но безуспешно.



Подруга женщины рассказала: "Мысль о том, что ее затоптала корова, просто отвратительна. Она их даже не ела, она была вегетарианкой".



Местные жители утверждают, что в мае этого года мужчина был ранен теми же "сумасшедшими" коровами. Его доставили по воздуху в больницу и он выжил.