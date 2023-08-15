



В Великобритании арестованы предполагаемые российские шпионы

Как сообщает BBC, трем гражданам Болгарии, подозреваемым в шпионаже в пользу России в Великобритании, предъявлены обвинения в рамках крупного расследования в сфере национальной безопасности.



Обвиняемые были задержаны в феврале и с тех пор находятся под стражей. Утверждается, что они работали на российские спецслужбы.



При задержании у них были обнаружены поддельные паспорта и другие удостоверения личности девяти стран: Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.



Предполагаемые российские шпионы должны предстать перед судом в Лондоне в январе.