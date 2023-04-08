



В Вашингтоне из магазина вынесли 436 iPhone через дыру в стене кафе

В США ограбили магазин Apple Store в торговом центре Alderwood Mall через дыру в стене кафе.



Об этом в Twitter заявил владелец кафе Mike Atkinson.



Воры проникли в магазин через соседнее кафе. Предварительно они взломали замки в кафе Seattle Coffee Gear, зашли в ванную и вырезали отверстие в стене, чтобы попасть в подсобное помещение Apple Store. Они угнали 436 iPhone общей стоимостью около 500 000 долларов.



По словам менеджера Seattle Coffee Gear Эрика Маркса, кафе незаметно примыкает к Apple Store, что намекает на детальную планировку ограбления. Полиции удалось получить видеозаписи с камер наблюдения, но поскольку они являются частью активного расследования, записи еще не обнародованы.

Из кафе ничего не украли, но замена замков и ремонт стены в туалете обойдется в 1500 долларов.



Когда произошла кража, в Apple Store не было работников, поскольку торговый центр Alderwood Mall был закрыт на ночь. Представитель ТЦ Alderwood заявил, что они работают с полицией над разрешением инцидента. Apple пока что инцидент не комментировала.