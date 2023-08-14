



В Узбекистане женщина подарила мужу вторую жену

Жительница Узбекистана подготовила на день рождения супруга необычный сюрприз, после чего оказалась в полиции. Дело в том, что многоженство в стране запрещено – за это даже грозит реальный срок.



Женщина подготовила в день рождения супруга особенный сюрприз и в самый разгар праздника подарила ему вторую жену. Презент был упакован в красивую коробку с большим бантом, а новую невесту нарядили в длинное свадебное платье и фату. Супруг очень удивился такому неожиданному повороту событий, но выглядел вполне счастливым и улыбался, а вот многие гости остались в шоке от такой дерзости. Однако на этом неприятные моменты не закончились.



Видео распаковки подарка попало в интернет и женщину вызвали в полицию. Там с ней провели профилактическую беседу, объяснив, что многоженство в Узбекистане запрещено и за него предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ или тюремного заключения сроком до 3-х лет. Женщине пришлось извиниться и опубликовать ролик с объяснениями. В видео она отметила, что “не собиралась всерьез жить с соперницей, а ее подарок мужу был “просто пранком”. На первый раз сотрудники правоохранительных органов простили незадачливую дарительницу и отпустили домой.



Однако несмотря на закон, многоженство в Узбекистане встречается и сейчас. Например, несколько месяцев назад стало известно о том, что среди мужчин, живущих в стране, становятся все более популярными группы и каналы под названием “Совчилар” (Сваты). На некоторые из них подписаны десятки тысяч граждан. Благодаря этим группам, мужчины ищут себе вторых жен, причем браки заключаются не через ЗАГС, а через мечеть. На роль второй жены часто претендуют разведенные молодые женщины с детьми и вдовы.