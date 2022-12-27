



В Узбекистане 18 детей умерли после приема индийского сиропа от кашля

В Узбекистане 18 детей умерли после приема индийского сиропа от кашля. Их гибель официально подтвердило Министерство здравоохранения республики, материалы медицинской экспертизы переданы в правоохранительные органы, сообщила пресс-служба ведомства.



На прошлой неделе Минздрав Узбекистана начал проверку сиропа и таблеток против ОРВИ “Док-1 Макс” индийской компании Marion Biotech, продажа препарата была приостановлена.



Детский омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова заявила, что после приема лекарства от острой почечной недостаточности скончались 18 детей.



Во время лабораторных исследований в составе препарата обнаружено токсичное вещество – этиленгликоль. Установлено, что умершие принимали это лекарство дома в течение двух-семи дней три-четыре раза в день по 2,5-5 миллилитров, что превышает стандартную дозу препарата для детей.



По итогам проверки семь сотрудников Минздрава уволены за халатность, проявленную после выявления первых случаев смерти детей от препарата.