



В Умм-эль-Фахм застрелили арабского журналиста

Арабский журналист Нидал Иджбария, который руководил новостным сайтом Bldtna, был застрелен в своей машине в Умм-эль-Фахме в воскресенье вечером.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Союз журналистов Израиля заявил, что "потрясен" произошедшим и выразил соболезнования семье убитого журналиста.



"Израильская полиция должна действовать немедленно, чтобы найти убийц и привлечь их к ответственности, а также действовать более энергично, чтобы искоренить эпидемию насилия в арабском обществе", - заявили в союзе.



Также на убийство отреагировали в партии "Хадаш": "Полиция уже год знала, что преступные организации отметили дом Нидала Иджбарии. Год назад его дом был обстрелян, когда он и его семья были дома, но полиция не предпринимала действий по задержанию преступников. Он был убит из-за некомпетентности израильской полиции".



Муниципалитет города Умм-эль-Фахм осудил убийство и призвал полицию принять необходимые меры. Власти города заявили, что смерть Иджбарии стала "большой потерей для Умм-эль-Фахм".