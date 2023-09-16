



В Умани задержан хасид: украинцы возмущены беспорядком в городе

В субботу, 16 сентября, в Умани возле могилы раввина Нахмана арестован 50-летний гражданин Израиля.



По данным общественного телеканала "КАН-11", ожидается его принудительная отправка домой.



За что конкретно был задержан израильтянин, не уточняется. По последним данным, за неделю город посетили более 37 тысяч харедим.



Украинцы выразили недовольство поведением многих паломников, прибывших в Умань на Рош ха-Шана. В соцсетях появились видеоролики, на которых видно, какой беспорядок они после себя оставляют.



Один из местных водителей рассказал, что перевозка хасидов похожа на "экскурсию в автобусе, наполненном мусором".



