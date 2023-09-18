



В Умани паломник из Израиля потерял сознание и умер

В воскресенье, 17 сентября, в Умани на Рош ха-Шана израильтянин потерял сознание на глазах у своих детей, когда посещал могилу раввина Нахмана.



Медики были вынуждены констатировать его смерть на месте. В настоящее время проводится работа над отправкой тела тело обратно в Израиль для захоронения.



"Гражданин Израиля в возрасте 50 лет скончался во время пребывания в Умани, Украина. Этим вопросом занимаются представители МИД в сотрудничестве с ЗАКА и местными властями Украины, чтобы как можно скорее отправить его тело в Израиль", - сообщили в министерстве иностранных дел Израиля.



К настоящему моменту в Умани машины скорой помощи доставили в местную клинику более 250 человек, которые нуждались в медицинской помощи. Возле могилы раввина Нахмана помощь оказали в общей сложности более 1000 паломникам.