



В Умани число жертв российской атаки возросло до 20: объявлен траур

Число жертв из-за российского ракетного удара в Умани Черкасской области снова возросло. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



"Умань: в результате ракетной атаки армии РФ по девятиэтажке погибли 19 человек, еще 18 ранены, 9 из них находятся в больнице", - сообщили правоохранители.



По их данным, оперативно-розыскные работы продолжаются. На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.



Сейчас полиция и спасатели совершают поквартирный обход. В области объявлен трехдневный траур из-за обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.



Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. В настоящее время ракетным ударом повреждено около 10 многоквартирных домов.



