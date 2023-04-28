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В Умани число жертв российской атаки возросло до 20: объявлен траур
28.04.2023 17:05 Раиса Вовк

В Умани число жертв российской атаки возросло до 20: объявлен траур

Число жертв из-за российского ракетного удара в Умани Черкасской области снова возросло. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Умань: в результате ракетной атаки армии РФ по девятиэтажке погибли 19 человек, еще 18 ранены, 9 из них находятся в больнице", - сообщили правоохранители.

По их данным, оперативно-розыскные работы продолжаются. На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Сейчас полиция и спасатели совершают поквартирный обход. В области объявлен трехдневный траур из-за обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок. 

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. В настоящее время ракетным ударом повреждено около 10 многоквартирных домов. 

 

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